國巨（2327）高階產品稼動率維持100％，成為減產標準品的有力後盾，在限電、IC缺料等變數之下，國巨第四季減產標準品，稼動率將從85～90％降至70％，以國巨晶片電阻、MLCC在標準品位居全球第一、全球第三的地位，減產將有助於穩定全球被動元件標準品的價格。

國巨28日股價溫和上漲，十點過後漲幅擴大至3％以上，股價暫時站穩440元。

國巨在法說會上回應法人，合併奇力新的進度依照原定計畫，今年年底將完成相關程序，法人推估，國巨與奇力新將自明年第一季開始編列合併報表，國巨順利完成電感事業的拼圖，在奇力新加入國巨集團之下，國巨第四季、明年首季營收可望先蹲後跳，明年第一季營收將重返成長軌道。

由於國巨高階產品拉高至75％，長期將靠攏80％，目前汽車訂單交期仍達8～10個月，整體高階產品仍然滿單，第四季維持100％稼動率運轉，為連續第四季個季度維持滿載，基美跨刀讓國巨更有餘裕處理標準品市場。

在大環境變數之下，國巨動態調整稼動率，第四季標準品祭出減產機制，國巨的標準品雖已降至營收比重25％，長期將跌至20％，但是國巨的晶片電阻、MLCC在標準品的排名仍是全球第一大、第三大，國巨祭出減產機制，將有利於穩定全球標準品的價格。

以國巨法說會公布的第四季營運目標，法人推估，國巨本季營收將季減10％，第四季獲利仍可望輕鬆拿下1個股本，全年獲利將朝48元靠攏。