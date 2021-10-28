解放軍003型航母

中方海軍成長突飛猛進，和20年前已截然不同，而其中最重要的發展，就是航母。防務分析家不斷靠公開資訊追蹤解放軍最新的003型航母新進展，而雷達衛星（Radar satellite）影像顯示，海南新基地的乾塢剛好夠放這艘新航母，也顯示解放軍未來的航母大約會是差不多大。

據《海軍新聞》（Naval News）網27日報導，傳統衛星會受雲層影響，但「卡帕拉太空」（Capella Space）的合成孔徑雷達（Synthetic Aperture Radar，SAR）衛星卻能穿透雲層，甚至在夜間觀測003型航母的新進展。

解放軍從10年前以俄羅斯技術為基礎發展航母以來，如今設計已逐漸趕上美國海軍的超級航母。分析指出，正在建的003型大約可和美國的福特級航母相比。中方前兩艘航母採用的滑躍起飛方式雖可讓殲-15起飛，但卻無法讓空警-600預警機升空。而003型航母上有類似美國福特級航母上的「電磁彈射系統」（EMALS），意味空警-600得以有用武之地，也應該能提高艦載戰機，尤其是新型隱形艦載戰機的續航力。

衛星圖像顯示，上海船廠打造新航母的進度穩定，而另一艘較靠近河，最近也出現在同一乾塢的船艦已移開。由於它擋住乾塢的入口，因此003型航母下水前，必須要移走。然而，分析指出，003型航母還不會那麼快下水，因為有貨櫃船分段移至它後方的船塢。而新航母上有兩個大洞，以供內部作業。分析說，這對打造航母來說是很正常的，其實美方也是這麼做。

BREAKING: new SAR satellite images of #Chinese Type-003 aircraft carrier under construction in Shanghai.



Cover image shows new dry dock in South China Sea. Also have the type-002 image in article. #OSINT #IMINT #AvGeek https://t.co/ZVQZC6UiLA — H I Sutton (@CovertShores) October 27 2021

而在南方約1900公里的海南三亞，仍在為航母打造龐大的乾塢。相關設施位於可進出南海的戰略位置。解放軍第一艘自製航母「山東」艦已派駐當地，解放軍多數核潛艦隊也都在這兒。2016-17年當地建造了大型圍堰，好在施工期間把海水擋在外面。如今船塢在合成孔徑雷達衛星圖像中清晰可見。而測量證實，它能容納003型航母，但也顯示，中方沒有打造遠比這更大航母的計畫。

重要的是，最大的新船塢約寬80米，和打造003型航母的地方一樣。而這艘新航母寬也約為80米。分析認為，這很可能顯示，在可預見的未來，003型航母代表了中方的「全尺寸」航母。接下來的航母可能更長，或是排水量更大，但應該不會更寬。如果中方要更寬的航母，可能需要打造更多基礎設施。