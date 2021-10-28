女星藍盈瑩是大陸新生代演員，最讓觀眾熟知的角色是，她在宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演甄嬛的貼身丫鬟浣碧，不過，現實生活中的藍盈瑩則是辣妹一枚，藍盈瑩其實身材超好，擁有白嫩肌膚和纖細的身材曲線，藍盈瑩就美穿黑色抹胸禮服，胸前豪開深V讓她美胸若隱若現，而裙襬還有開岔設計，也讓藍盈瑩一雙纖細美腿被看光。

藍盈瑩日前就曬出一組美照，她以一襲綁脖的黑色抹胸禮服入鏡，胸前豪開深V、轉身還大露美背，而裙襬的開岔設計，也讓藍盈瑩一雙纖細美腿全見客，頂著短髮入鏡的藍盈瑩帥氣又不失女人味，其中一張是藍盈瑩彎下身、作勢整理裙襬的動作，瞬間讓鏡頭成為「邪惡視角」，藍盈瑩酥胸微露、纖細手臂和美腿全都露，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，直呼：「藍盈瑩一身確實很有魅力，超可」、「福利時間啦！身材太好了」、「瑩瑩子真的好好看，身材也太優越了，這肩頸線條好美，拍得太讓人驚豔了」。

藍盈瑩帥氣又不失女人味。（圖／取材自藍盈瑩微博）

藍盈瑩彎下身、作勢整理裙襬的動作，瞬間讓鏡頭成為「邪惡視角」。（圖／取材自藍盈瑩微博）

演員出身的藍盈瑩，在2011年以宮廷劇《後宮甄嬛傳》打開知名度，她飾演頗有心機的貼身丫鬟浣碧而被觀眾熟識，接著藍盈瑩在《外科風雲》、《原來你還在這裡》、《精英律師》等電視劇都有演出，積極尋求突破的藍盈瑩，並在去年參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》和眾女星PK，藍盈瑩大秀歌喉、舞藝和積極上進的態度，也讓讓外界驚訝，原來藍盈瑩這麼有才華，儘管她最後未能組團，但藍盈瑩如此積極與正能量的態度，早就讓外界留下深刻印象。