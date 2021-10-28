鹿港清潔隊設計無敵鐵牛，奪下彰縣府舉辦彰化縣清潔隊創意設計競賽的特優。（吳敏菁攝）

鹿港清潔隊設計無敵鐵牛，奪下彰縣府舉辦彰化縣清潔隊創意設計競賽的特優。（吳敏菁攝）

鹿港清潔隊設計無敵鐵牛，奪下彰縣府舉辦彰化縣清潔隊創意設計競賽的特優。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁攝）

鹿港清潔隊設計無敵鐵牛，奪下彰縣府舉辦彰化縣清潔隊創意設計競賽的特優，車頭還張貼著猛虎鎮五毒符。（吳敏菁攝）

清潔隊是日常不可缺，疫情爆發後，消毒工作更由各鄉鎮市清潔隊一肩扛起，彰縣府舉辦彰化縣清潔隊創意設計競賽，鹿港鎮以自製影片「無敵鐵牛」獲得全縣特優獎以及獎金4萬元，這台超級「無敵鐵牛」已跑過全鎮大街小巷，霧狀噴藥消毒無死角，真的超級無敵。

鹿港鎮長許志宏說， 清潔隊工作包羅萬象，除了垃圾清運外，還有拆廣告、清髒亂、掃公廁、清溝挖泥等，疫情爆發後，清潔隊工作量更加繁重，但清潔隊員總是無怨無悔地使命必達。鹿港清潔隊有鑑於過去的消毒車有高度限制，且鹿港鎮巷弄又特別多，為了吸毒無死角，特別設計了這台無敵鐵牛，自如穿梭大街小巷，噴藥消毒無死角。

鹿港鎮清潔隊長林大欽表示，在確保車體安全基準下，利用自走風鼓式噴藥車，著手改造車輛裝備及器材，與架設與物料充填空間的架子，不用疲於奔命補貨，車高只有123公分，機動便捷，成就單人獨立作業各項需求，擴大消毒效益，並從單點變從霧狀噴灑的帶狀到全面無死角的效果。

隊員們還別出心裁，設置一款猛虎鎮五毒的紙符，張貼在車頭，連結了傳統文化的意象，讓路人和家家戶戶看得都會心一笑，「太猛了」、「這下什麼毒也都得伏了」。

尤其難得的是參加競賽的短片都是出自鎮公所員工之手，腳本透過清潔隊員的日常業務、空拍及對「無敵鐵牛」的詳細說明，加上後製字幕音效等，在全縣競賽中以特優獎勝出，可說是鹿港鎮公所無限的榮耀。