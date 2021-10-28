地政士公會全國聯合會(地政士全聯會)今(28)日舉辦「百年誌慶／不動產學院成立記者會」，理事長李嘉贏無奈表示，真的別再喊我們代書，代書涵蓋無專業證照資格者，因此有出現非法地下錢莊魚目混珠自稱代書，但是地政士為具專業知識、證照的合法執意的專業人士，別讓劣幣驅逐良幣。

目前領有牌照地政士約3.6萬名，其中約1.1萬加入全聯會。不動產交易兩大支柱包括「房仲、地政士」， 但只有地政士能夠搞懂複雜的產權、繼承、分配等。地政士全聯會召集人鄭子賢表示，地政士其實是最親近民眾的法律服務人，甚至是近年最夯的都更、危老重建，以及產權規劃、節稅等人生大事，都必須仰賴地政士。

地政士以往俗稱的代書，民國91年施行地政士法後，有專業知識、證照的合法執意的專業人士就稱之為地政士，鄭子賢無奈的說，但社會仍習慣代書稱之，但也因此出現非法地下錢莊魚目混珠自稱代書，呼籲社會大眾，別再稱呼合法專業的「地政士」為代書了。

李嘉贏指出，為提升專業品質，地政士全聯會成立了不動產學院，除了4年30個小時訓練，全聯會也加入職前訓練，給予地政士更多職前素養養成，包括不動產開發、都更、危老、高齡者遺產規劃、地籍清理等，讓初拿執照的地政士，可藉由不動產學院的學習，共同提升地政士的專業素質。