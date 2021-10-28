在5G需求推進下，電信設備供應商諾基亞(Nokia)周四公布優於預期的上季營業利益表現，但是警告全球半導體供應短缺，將衝擊公司供應鏈。

投資人稱讚該公司在去年產品失誤後能重回正軌，利用了5G市場需求，特別在中國市場，從競爭對手搶走市占。

諾基亞預計全年淨銷售將在217億至227億歐元間，可比較營益率將在10至12%。

諾基亞7~9月淨銷售年增2%，從一年前的52.9億歐元增加到54.0億歐元(約62.7億美元)，符合分析師預期。可比較的營業利益增至6.33億歐元，優於去年同期的4.86億歐元，亦優於Refinitiv 11位分析師預期的4.88億歐元。營業利益為5.02億歐元，年增43%。營益率為9.3%。

儘管重要的行動網路業務在美國遭受虧損，但第三季網路基礎設施按固定匯率計算成長了6%，雲端和網路服務業務也成長12%。

執行長Pekka Lundmark指出，5G市場仍在成長，預計要在數年後才能到達頂點。Lundmark也表示，來自中國的營收已經開始進帳，但其他非中國的供應商在該市場仍然受限。