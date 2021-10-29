金管會和全金聯今天舉行例行性年度會談，全金聯於會議中提出，花旗和消金業務潛在買家簽訂密約，影響員工權益，主管機關絕對有權力要求花旗出示原始文件。

金管會往年和全國金融業工會聯合總會（全金聯）會在7、8月期間舉行年度例行性會談，今年受到COVID-19疫情影響，敲定在今天下午舉行長達2小時的會議，由主委黃天牧親自會面。

全金聯共提出9大意見，涉及銀行、證券等領域。全金聯秘書長韓仕賢今天晚間接受中央社記者採訪時表示，今天全金聯建議金管會在11月和花旗、安泰、日盛以及渣打4家工會舉行會議。

韓仕賢表示，4家工會目前都面臨和資方協商處境，花旗消金將進行業務讓售，安泰銀將併入國票金，日盛金被併入富邦金，渣打則有分行整併議題，需要和資方協商員工安置計畫。

花旗出售消金業務，近期勞資糾紛鬧得沸沸揚揚，包含傳出花旗和潛在買家簽訂3年內不可聘用自家員工的保密條款，此外內部寄發「交易獎金確認同意書」，若要領取交易獎金，恐讓員工放棄部分權利，工會更因此向金管會陳情。

韓仕賢說，針對花旗一案，今天全金聯和金管會反映，花旗銀和潛在買家簽訂密約，形同限制員工3年不得轉業，影響員工工作權，主管機關絕對有權力要求花旗銀出示原始文件，讓勞動部判斷是否違反相關法令規定。

黃天牧上午在立法院財委會前接受媒體聯訪時表示，花旗工會正式成立，依照勞動部相關規定，工會可透過勞資體制和資方協商，金管會會密切關注整體情勢發展。

他說，未來花旗消金買家遞件和金管會申請的時候，外界比較關切和紛擾的事情，都應該得到釐清；先前金管會已和花旗說明消金讓售一案，現有客戶和員工權益都會納入將來關注重點。

金管會25日發函要求花旗銀行在本週內就相關契約條款是否符合憲法和相關勞動法令規定，請銀行法遵、法務以及律師出具相關意見，後續並須洽詢勞動法令主管機關意見，提交法律意見書予金管會，銀行局長莊琇媛表示，目前花旗銀正在準備中。（編輯：張均懋）1101028