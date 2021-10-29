根據健保署統計，國人每年服用安眠藥的數量逐年攀升，光是統計2016～2018年全台安眠鎮靜藥物用量，從每年8.53億顆攀升至9.18億顆。更值得關注的是，將近20%台灣民眾，曾在一年內服用過安眠藥，同時長期使用超過6個月的民眾不在少數，還有一定比例的使用者不遵醫囑，服用超過安全劑量的安眠藥。更糟糕的是，許多人習慣睡前小酌後再吞服安眠藥，醫師警告，這個習慣很容易引發藥物不良反應，嚴重恐致猝死。

●藥性發作時間難料 一吞服就不要再走動

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科黃名琪醫師指出，當失眠情形已持續達一個月以上，應先尋求專科醫師的協助，尤其鎮靜安眠藥主要用於短期輔助睡眠，臨床治療期間以4至6個星期為原則，不宜長期使用。

但即使經過醫師給予藥物，如果不遵照服用指示，仍會發生不良反應。尤其要提醒的是，服用安眠藥的最佳時間，是所有活動都結束、要上床之前，主要是因為萬一藥效發作仍在走動，恐增加跌倒甚至墜落的危險。要注意的8大要點包括：

安眠藥服用前必知8大重點。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●喝酒助眠 是錯誤觀念

更危險的是，若已有使用鎮靜安眠藥者，更不可與酒精併服，兩者容易產生協同作用，不但增強並延長安眠藥藥力，容易導致暈眩、嗜睡、肌肉無力、步態不穩等，嚴重會引發呼吸困難、休克而致猝死。因此有睡前小酌習慣者，務必不要在服用安眠藥物前後喝酒。

除此之外，藥師強調，大部分的鎮靜安眠藥多經由肝代謝，因此老年人或肝功能不全者，建議優先選用較少經肝代謝或短效型藥品，並調整初期使用劑量。

老年族群使用安眠藥物，比一般人容易出現呼吸抑制、肌肉無力及跌倒等副作用，且考量病人本身可能較缺乏正確用藥知識、缺乏照顧等問題，都可能加重鎮靜安眠藥使用的危險性。

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●把握「需要時使用」大原則 正確、適當服用安眠藥 無須有壓力

雖然使用安眠藥有不少需要注意的原則，但只要在需要的時機點正確使用，也不需要擔心上癮或是不良副作用。醫師提出這些適用時間點：

1.前一天失眠情形嚴重；

2.白天有特別發生影響睡眠的事情；

3.晚上有可能讓情緒亢奮或緊張而睡不著的活動；

4.就寢前躁動或害怕失眠；

5.隔日有重要會議或待辦事項，需有充足的精神及專注力時。

仍要提醒，吃了安眠藥就要立刻上床，長期失眠患者需尋求專科醫師幫助，耐心配合醫師的治療，除可以改善失眠的困擾外，還可及早發現其他內在疾病或心理上的問題，才是解決睡眠問題的根本之道。