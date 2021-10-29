蘋果和亞馬遜在發布財報前股價上揚，以及開拓重工（Caterpillar）、默克藥廠（Merck）和福特汽車等個股業績表現優於市場預期，緩解了投資人對經濟增長放緩將削弱企業獲利的擔憂，周四美股三大指數同步收高，標普500指數和那斯達克指數創下歷史收盤新高。

周四收盤，道瓊工業平均指數漲239.79點或0.68%，為35730.48點，略低於歷史高點。標普500指數漲44.74點或 0.98%，收在4596.42點。那斯達克綜合指數漲212.28點或1.39%，15448.12點。

標普500指數11大類股全面收高，以地產股、非必需消費品和工業股表現最佳，分別收漲1.46%、1.37%和1.29%。

重量級權值股上漲為那斯達克指數和標普500指數帶來提振，其中，特斯拉在業績題材持續帶動下，股價勁揚3.8%，蘋果則收漲2.5%。

受惠於大宗商品價格持續上漲，開拓重工上季獲利意外強勁，股價上漲4%，以及默克藥廠展望樂觀，股價上漲6%，亦為標普500指數的登頂貢獻一臂之力。

投資人並密切關注華盛頓局勢，美國總統拜登宣布一個新的1.75兆美元社會和氣候變遷支出框架。Glenview Trust Co投資長Bill Stone表示，企業業績表現仍然非常好，而拜登提出的新框架如果成功，就不會像投資人先前所擔心的那樣提高公司稅。這對企業未來的獲利是正面消息。

企業財報表現穩健，亦緩解了最新經濟數據帶來的衝擊。美國商務部公布，受到新冠疫情捲土重來影響，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率為2%，創下2020年第二季以來新低，亦不及市場預期的增長2.7%。不過，另一項報告顯示，隨著勞動力市場逐步改善，上周美國初次請領失業給付人數減少，並創下疫情爆發以來新低。

電商平台eBay Inc發布的節日旺季營收預測令人失望，終場股價大跌6.8%。

福特汽車大漲8.7%，創下今年來最大單日漲幅。該公司上季業績優於市場預期，並上修獲利展望，同時宣布恢復發放股利。

10月僅剩下最後一個交易日，本月以來那斯達克指數上漲近7%，標普500指數月線漲6.7%，道瓊指數漲約5.6%。

重量級科技股在盤後發布財報後走跌，拖累隔夜美股指數期貨走跌，標普500指數期貨跌0.3%，那斯達克100指數期貨跌0.6%。

稍早前亞馬遜對節日購物旺季所做的銷售預測不及市場預期，周四盤後股價下跌4%。蘋果盤後跌逾3%，該公司表示供應鏈問題對上一季營收造成的衝擊達60億美元，其影響程度在這個節日旺季將更加嚴重。