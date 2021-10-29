台北市中山區一處高級住宅社區日前發生暴力衝突，據了解，48歲莊姓保全不滿一名住戶進出大廳均不依規定配戴口罩，還誤以為對方為機師，氣到衝進電梯揍人，而挨打的住戶也赴警局提告，全案交由警方調查。

據《東森新聞》報導，北市中山區一處住宅規定進出公共空間須配戴口罩，而一名男住戶屢次不依規定，無罩橫行在大廳，就在日前莊姓保全又撞見該男住戶不戴口罩，出言勸導後，就意外發生暴力衝突。

透過監視器畫面可見，男住戶在步入大廳時就被保全攔下要求配戴口罩，男住戶不理還反嗆，「你哪根蔥啊」、「不過就是保全」、「嗆什麼嗆」等，語畢即轉身走進電梯，孰料另外一名站在櫃台內的保全氣不過，便衝入電梯裡把男住戶壓在地面上打。

據了解，該名保全以為該名男住戶為經常出入國境的機師，實際上該名住戶為酒商業務，事後遭毆的男住戶也前往醫院驗傷，並持單據去警局提告，後續責任則待警方釐清。