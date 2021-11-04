危險行為千萬不要模仿！大陸近日流傳一段影片，2名孩童竟然在27層樓高的頂樓玩跳遠，其中一人還在2棟樓之間來回跳了3次，危險的景象全被附近住戶看見，急忙通報管理員，不少網友看到影片後，都被嚇壞了，紛紛驚呼：「不要命了！」。

根據《頭條新聞》報導，這起事件發生在湖北咸寧，大樓住戶殷先生日前無意間朝窗外看出去，竟發現有2名孩童站在27層樓高的頂樓上玩跳遠，其中一人還大膽地在2棟樓之間來回跳了3次，過程中甚至因為站不穩而跌倒在地，旁邊完全沒有任何保護措施，如果不幸失足，很可能就會造成無法挽回的意外。

殷先生見狀嚇壞了，急忙通報大樓管理員，不久後2名孩童就被帶到樓下，管理員也警告他們，這樣的行為非常危險，絕對不可以再犯；據了解，會造成這起事件的主因，是因為管理員忘記鎖上頂樓的門，才讓孩子有機可趁，偷跑上去玩耍。

事後殷先生也將整段過程分享到網路上，不少網友看到以後都忍不住驚呼：「看得我頭皮發麻」、「真的太皮了，父母帶回家一定要好好教訓」、「我看他們跳的時候，緊張到心臟都快吐出來了」、「他一跳我腿都軟了，真的不要命了」、「光看影片手心都會出汗」、「這不光要教育孩子吧，父母平常都在幹嘛呢？」。