亞馬遜上季獲利暴跌，並預告在這個年終節日旺季，獲利將持續衰退，因為該公司調漲薪資以吸引和留住人力，以及其他營業方面的供應斷鏈，使其來自網購業務的意外之財大幅縮水。

受此打擊，亞馬遜周四盤後股價下挫4%，報3308.76美元。

亞馬遜第三季淨營收年增15%，為1108億美元，不及分析師預估的1116億美元，並創下疫情爆發以來最疲弱的增長。

第三季網購營收年增3%，為499億美元。實體店營收成長13%，為42.7億美元。第三方銷售營收年增18%，為242.5億美元。

受惠於這場大流行引爆遠端工作和宅娛樂需求，亞馬遜的雲端運算部門成為一大亮點。財務長Olsavsky表示，該業務營收再度加速增長，第三季年增39%，達到161億美元，優於市場預估的154.8億美元。

第三季淨利較去年同期大減約50%，為31.6億美元，為美國爆發新冠疫情以來首見。經調整後每股盈餘為6.12美元，遠不及市場預估的8.92美元。

過去一年來，亞馬遜的業績表現相當卓越，但現在這家全球最大的線上零售商正面臨著更加嚴竣的前景。由於勞動力市場相當緊俏，亞馬遜已經將美國倉儲部門的平均時薪提高到18美元，並提供更優沃的簽約獎金，以吸引能維持其繁忙業務所需的藍領人力。

亞馬遜也正面臨全球供應鏈挑戰，該公司已經將貨櫃處理能力提高了1倍，並擴大貨物交付的合作夥伴計畫，同時也增加倉儲方面的投資，而這些都必須付出可觀的成本。

亞馬遜預估第四季營收介於1300億～1400億美元，不及分析師預估的1420.5億美元。該公司並預估第四季營業利益介於0至30億美元之間，遠不及去年同期的69億美元。

7月才上任的執行長賈西（Andy Jassy）在聲明中表示，亞馬遜正面臨著運輸成本上升、薪資上漲和人力短缺等問題。這些勞動力的挑戰，再加上生產力流失和成本膨脹，使亞馬遜第三季支出增加20億美元，而在本季、也就是節日旺季期間，這個數字恐將再增加一倍。

Wedbush Securities分析師Michael Pachter表示，亞馬遜面臨的供應鏈挑戰讓他很驚訝，他以為該公司貨架上有大量產品，可以替換那些滯留在貨輪上的商品。我以為他們會因為有許多選擇而安然度過，但顯然並非如此。

亞馬遜財務長Brian Olsavsky在法說會上表示，雖然興建倉庫所需的鋼材價格已經上漲，但未來這類採購項目的價格可能降低，不過，基本工資的調漲則可能是永久的。