德國生技公司Qiagen周三上調了全年獲利和營收展望。對於非新冠病毒產品以及新冠檢測設備的高需求，協助該基因檢測專業公司在上季的獲利超乎預期。
該公司產品包括幾種快速、便於攜帶，以及基於抗原的新冠病毒檢測裝置，從疫情爆發以來已帶來無數的銷售成果。
Qiagen表示，非新冠產品在第三季按固定匯率計算銷售增加了17%，來到3.76億美元，主要是對結核病檢測更高的需求，並帶來7900萬美元銷售。新冠產品則下跌4%，來到1.59億美元。
執行長Thierry Bernard表示，公司有望實現2021年銷售目標，銷售額將超過20億美元。
Qiagen指出，公司全年營收成長率將從先前財測的12%上升至15%。預計調整後每股盈餘為2.48美元，而先前的財測指引為2.42美元。
Qiagen第三季銷售增加11%，來到5.35億美元；經調整後每股盈餘為0.58美元，高於分析師的0.54美元預期。
周三彭博也報導了Qiagen與法國同業Biomerieux進入合併談判的報導。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。