德國生技公司Qiagen周三上調了全年獲利和營收展望。對於非新冠病毒產品以及新冠檢測設備的高需求，協助該基因檢測專業公司在上季的獲利超乎預期。

該公司產品包括幾種快速、便於攜帶，以及基於抗原的新冠病毒檢測裝置，從疫情爆發以來已帶來無數的銷售成果。

Qiagen表示，非新冠產品在第三季按固定匯率計算銷售增加了17%，來到3.76億美元，主要是對結核病檢測更高的需求，並帶來7900萬美元銷售。新冠產品則下跌4%，來到1.59億美元。

執行長Thierry Bernard表示，公司有望實現2021年銷售目標，銷售額將超過20億美元。

Qiagen指出，公司全年營收成長率將從先前財測的12%上升至15%。預計調整後每股盈餘為2.48美元，而先前的財測指引為2.42美元。

Qiagen第三季銷售增加11%，來到5.35億美元；經調整後每股盈餘為0.58美元，高於分析師的0.54美元預期。

周三彭博也報導了Qiagen與法國同業Biomerieux進入合併談判的報導。