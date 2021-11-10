德國運動用品商愛迪達(Adidas)周三削減全年銷售和獲利預期；由於採購受干擾和中國市場環境艱難，該公司第三季業績也未達分析師預期。

愛迪達第三季銷售為57.52歐元(約合66.5億美元)，年增3%；營業利益下降8.5%，來到6.72億歐元，兩者分別低於分析師預期的58.3億歐元和6.82億歐元。

愛迪達周三在盤前交易中股價下跌3%。

越南是製鞋業的主要供應地，由於新冠疫情，在該國工廠關閉長達11周。愛迪達主要競爭對手Puma也警告，供應瓶頸將使得該公司產品在2022年前一直有短缺問題。

愛迪達指出，大中華地區充滿挑戰，亞太地區的社交封鎖，以及供應鏈中斷情形，讓愛迪達第三季營收短少了6億歐元。

另外大中華地區再次出現疫情升溫，以及「地緣政治」形勢，該地區銷售額下降15%。

從今年三月以來，包括愛迪達在內的西方品牌在中國遭到消費者抵制。此前西方媒體報導指稱，維吾爾族回教徒遭到人權侵犯，因此有西方企業開始抵制新疆棉的採購。

愛迪達預計今年固定匯率下營收上升最多20%。

該公司也預計2021年營益率在9.5%至10%之間，淨利在14億至15億歐元間，來到先前預測的低端。