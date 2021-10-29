第19屆「友善日常IN TAIWAN」台灣同志大遊行，將於本周六登場，今年因疫情考量改為線上舉辦，民進黨婦女部主任許嘉恬今表示， 民進黨以「友善日常IN DPP」為中心概念，邀請黨公職於線上為挺同志人權共同發聲。

許嘉恬指出，民進黨長期推動性別平權，自2014年起，民進黨每年皆以不同的形式參與各地的同志遊行，展現本黨「民主挺同志」。今年因應台灣同志遊行活動形式改變，民進黨特別舉辦「民主挺同志‧友善日常IN DPP」社群串聯行動。

她說，這次邀請黨公職於線上為挺同志人權共同發聲，不因疫情而減少對本屆同志大遊行的關注與支持，持續支持台灣同志大遊行。

許嘉恬指出，歷經執政3年的努力，《司法院釋字第748號解釋施行法》於2019年5月17日三讀通過，剛開始推動婚姻平權時，民進黨承受巨大的壓力，總統蔡英文在接受CNN專訪時也表示：立法的過程相當艱辛，但由於年輕人的堅持，成為總統背後的力量，之後成功得到大法官的支持，以釋憲揭櫫民眾，雖然遭逢公投的挫敗，但最後還是完成立法。總統表示雖然辛苦，但回頭來看，讓人民享有婚姻平權是應該做的事，一切都值得。

許嘉恬表示，今年第19屆同志大遊行，將於10月30日周六舉辦，因應疫情改以「線上活動為主，街頭活動為輔」的方式進行，活動主題為「友善日常IN Taiwan」。民進黨結合本屆遊行主題以「友善日常IN DPP」為中心概念，邀請黨籍公職、黨務主管線上串聯發文、換上「友善日常IN DPP大頭貼特效框」，相挺今年台灣同志遊行，共同為打造性別的友善日常發聲。

本次「民主挺同志‧友善日常IN DPP」社群串聯行動，目前已有超過50位黨籍立委、議員與黨務主管於各自的臉書粉絲專頁發文響應，一同支持性別平權、友善日常。