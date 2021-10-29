記憶體品牌創見(2451)今年以來受惠記憶體市況好轉，價格上揚，前三季營收108.16億元，年增率達27.69%。上半年獲利13.79億元，已高於去年全年的11.97億元，今年獲利將大幅增長。

第三季記憶體市場拉貨動能趨緩，創見第三季營收約35.23億元，比第二季的37.94億元下滑約7.12%，但比去年同期的27.64億元仍大增27.44%，延續今年以來的成長態勢。第三季記憶體價格仍在高檔，有助營運。

展望第四季，業界目前認為第四季記憶體市場受長短料、缺料等因素影響，DRAM價格從高點下滑。創見強攻自有品牌及策略性產品，毛利率優於同業，相對不受原材料價格波動影響。

創見今年業績回復成長力道，第二季營收37.94億元，毛利率勁揚至34.71%，年增11個百分點；營業淨利9.81億元，年增2.16倍；單季稅後淨利8.2億元，年增210%，單季每股淨利1.91元。

創見上半年營收72.92億元，年增27.81%；上半年毛利率29.75%，年增5個百分點；營業淨利倍增至15億元，稅後淨利13.79億元，已賺贏去年全年，年增率達89.33%，每股淨利為3.22元，高於去年一整年的每股淨利2.79元。

創見1~9月營收108.16億元，年增率達27.69%，今年可望受惠記憶體市況復甦，價格上揚，營運明顯增溫。