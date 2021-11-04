聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，預計第四季營收將呈現個位數衰退，毛利率維持在50%上下，變動幅度有限，副董事長王守仁表示，目前儘管消費、TV市場趨緩，但看到商用市場還是很強勁，該動能將維持到明年第一季。

聯詠第三季營收383.46億元，季增加12.42%、年增加74.29%，單季稅後淨利為122.71億元，季增加25.39%、年增加260%，每股稅後獲利為20.17元，單季毛利率為51.94%，季增加1.61個百分點，年增加17.49個百分點。

聯詠累計前三季營收為988.23億元，年增加71.86%，累計稅後淨利為279.32億元，年增加242%，每股稅後利益為45.9元，前三季毛利率為49.17%，年增加15.4個百分點。

展望第四季，聯詠預估營收落在360~370億元，季衰退約3.51%~6.11%，毛利率落在48%~51%，營業利益率落在34%~38%。

王守仁表示，最近消費品需求確實有趨緩，主要是整體晶圓還是很緊張，所以聯詠持續調整產品組合，客戶端面板廠也在調整，聯詠會配合面板廠調整，增加供應IT以及驅動IC。此外，第四季TV需求應該持續偏弱，且恐延續到第一季，但有機會在第一季底回溫。

毛利率方面，王守仁表示，儘管第四季會相較第三季遲緩，但還是會持穩，明年第一季應該也是在可控範圍內，不會有大幅度變化。售價部分，售價、成本主要還是由市場供需決定，聯詠會持續客戶、供應商保持溝通。

王守仁表示，目前第四季需求減緩主要發生在消費類、TV以及 Chromebook，但商用市場等需求暢旺，該動能有機會延續到第一季，至於明年第一季有春節季節性關係，應該和往年變化不大。