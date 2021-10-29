29日韓股開高，但因經濟數據不佳而走低，KOSPI收2970.68點，跌38.87點或1.29%。連3黑的韓股除痛失3千關卡外，周線跌1.18%也是3周內表現最差的1周。同時，韓元小升，10年期公債殖利率則升至3年多新高。

三星電子與SK海力士分別跌1.27%與3.29%，LG化學也跌1.65%。外資賣超8006億韓元，約6.84億美元。

29日韓國最新官方數據，9月工業生產年減1.8%，比市場預估增加1.4%要差很多。同時，更遠遜於8月大幅成長的9.7%。若由季節性調整後的單月比較，9月也減少0.8%，低於預估值下降0.3%與8月下滑0.7%。

另外，現代汽車示警，還需要一段很長時間，晶片供應才可恢復正常。第3季獲利創3年新高的三星電子也預估，第4季在零組件供應短缺下，晶片的市場需求也會跟著受影響。

美元兌韓元價位在1169.5附近，韓元小升近0.1%。

韓國3年期公債殖利率上升8.9個基本點至2.102%，而10年期的更是大漲19.2個基本點至2.583%，並創下3年多新高。