台視《綜藝3國智》本周邀楊奇煜及廖允杰，他們和主持人威廉都出身自偶像團體「棒棒堂男孩」，大夥現場要求他們跳一段開場舞，重現當年的青春帥氣模樣，楊奇煜顯得有些害羞，表示已經20年沒有跳了，3人還肩併肩高呼「我愛棒棒堂」，不過喊沒兩句，楊奇煜瞬間尷尬癌末期，連忙阻止威廉和廖允杰，笑說：「有沒有覺得一陣雞皮疙瘩？」

《綜藝3國智》本周邀楊奇煜（右）及廖允杰。（台視提供）

楊奇煜和廖允杰本周擔任節目守關魔王，主持群若是挑戰成功，便有機會抽籤，幸運的話可以提早下班收工。不過2位魔王能文能武，實力高強，讓主持群如臨大敵，瑪麗哀嚎：「這樣誰回的了家！」廖允杰為了增加大家的鬥志，便現場「加碼」說：「不然這樣好了，這樣今天如果我們表現比威廉好，那我們就可以取代他，入主《3國智》。」

威廉開心與昔日戰友玩遊戲闖關。（台視提供）

威廉聽了在一旁綜藝摔，黃豪平則是笑說：「那今天主題就改成『棒棒堂男孩面試挑戰賽』。」面對昔日戰友變守關魔王，還覬覦自己的主持大位，威廉不甘示弱表示：「我會死賴著不走啦！」以上內容將於明（30日）晚8點在台視播出。