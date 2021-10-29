紡織股王儒鴻(1476)率先響應政府加薪政策，今年全體員工除固定每年2.5~5%的調薪外，確定再多加發一個月獎金。

紡拓會今天發布消息指出：「響應政府加薪政策 紡織業帶頭調薪」，但並未說明那些公司有調薪。紡拓會指出，今年我國紡織業因訂單湧入需求興旺，雖因缺櫃缺船困境導致海運價格大漲，惟仍不影響訂單能見度，紡織業基於照顧員工的心，感念員工的付出跟辛勞，強化提升員工歸屬感並留用紡織人才，諸多績優紡織企業將調整員工待遇，回饋同仁之努力，以期繼續推動企業發展與茁壯。

紡織股王儒鴻今年雖受越南疫情以及塞港等因素衝擊，但上半年獲利仍達28.82億元，EPS為10.51元。儒鴻今天表示，今年上半年業績表現佳，除了每年固定調薪外，再加發1個月獎金。

而聚陽則表示，公司每年都有固定調薪，但目前並沒有規畫再加發1個月的額外獎金。聚陽往年的調薪幅度約在1~3%左右。

對於紡拓會率先釋出「響應政府加薪政策，紡織業帶頭調薪」的訊息，也有紡織業者抱怨：「今年疫情嚴重，都沒有想想，一堆紡織業者死的死逃的逃」，「沒關廠也沒減薪也沒放無薪假的，已經非常共體時艱，沒有製造社會問題了吧！」，「今年紡織業關廠的超過2成有了吧？」

紡拓會指出，自去(2020)年3月以來，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，面對來勢洶洶的疫情發展，歐美時尚品牌及零售業刮起停工、關閉潮，陷入有史以來的黑暗時期，對我國紡織產業亦造成嚴峻衝擊，然而在去年第三季起歐美品牌廠陸續補貨，市場訂單逐漸回溫，我國紡織業景氣開始復甦，今(2021)年隨著歐美疫苗覆蓋率日漸增長，經濟活動逐步解封，進而帶動零售消費市場，加上品牌廠庫存低以及終端消費者需求量爆增，我國紡織業訂單激增，統計第一季至第三季創造66億美元出口金額，儼然已恢復2019年水平。