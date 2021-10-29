彰化縣喬友大樓今年6月大火釀4死22傷慘劇，高雄城中城火災29日公布行政調查報告，面對議員質詢彰化縣整府也應公開報告，消防署今天發文指出，高雄市針對城中城火災的調查模式，可提供為彰化縣執行參考，彰化縣政府下午回應，將於最短時間對外公布行政調查。

面對議員質詢，家屬抗議要求要真相，都不對外公布，是太傲慢嗎？彰化縣政府表示，之前彰化縣消防局沒有公布調查，是認為依照消防法第27條之1的規定，如有涉及到消防人員的因災害搶救致發生死亡，應由中央主管機關召集相關單位組成調查委員會。

但這段期間內，彰化縣消防局全力配合內政部調查，提供各種火情調查的相關資料及火災過程的完整紀錄給內政部，內政部也陸續召開過很多次的會議，希望能夠在最快時間內由中央製作事故原因調查報告，並公諸於社會大眾。

彰化縣政府也進一步指出，喬友火警與高雄市城中城火災的差別，在於喬友事件有消防同仁殉職，期間除了消防局，還有其他相關業務單位都已經陸續提出多份報告給中央機關，包括監察院、地檢署司法機關等，目前相關報告已完成。

彰化縣政府表示，根據今日消防署發布的新聞稿指出，除火災原因調查鑑定書及火災報告之外，縣府已可以本於權責製作火災衍生問題與議題之相關調查報告並公告，據此，將會由相關單位根據之前所提出給內政部、監察院等各項報告中，節錄有關行政調查部分，並在最短時間內，對外公布喬友大樓火災的行政調查報告。

另外，火災原因調查鑑定書及火災報告，彰化縣政府表示，涉及個資及刑事偵查，所以，不會對外公開這二項資料。