自從被迫自美股摘牌後，大陸電信業龍頭中國移動返回A股又有新進展，大陸證監會29日晚間宣布，中國移動將於11月4日首發上會。市場人士預料，中國移動可望在今年底前在A股掛牌上市，成為繼2010年7月上市的農業銀行後，A股最大的IPO募資項目。

綜合陸媒報導，今年5月8日自美國紐交所摘牌後，中國移動很快就在5月17日公布招股書，申請在中國A股上市，大陸證監會並於8月間在官網披露中國移動「返A」招股書。根據招股書顯示，中國移動A股上市募資金額達人民幣560億元，將是A股史上第五大IPO。

報導稱，大陸三大電信巨頭：中國移動、中國聯通、中國電信，分別在1997年、2000年、2002年以發行美國存托憑證（ADR）形式在紐交所掛牌上市，並同時在港交所上市，實現「美國+香港」兩地資本市場的同時掛牌。但近年隨著中美兩國關係緊張，2021年1月11日，紐交所暫停三家大陸電信業者的ADR買賣。