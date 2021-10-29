王傳一（左起）、姚以緹、盧以恩、林暉閔合作的《科學少女》日前舉辦開鏡記者會。（老灰狼影片製作提供）

姚以緹29日出席時尚雜誌30周年活動，日前她主演的新片《科學少女》開拍，首次與王傳一、盧以恩、林暉閔等人合作，在片中飾演AI人工智慧機器人媽媽的她，談到覺得角色最挑戰的地方，她說：「這是我第一次飾演機器人，我期待自己不要眨眼睛，因為我平常很喜歡眨眼睛，這比演屍體還要難！」

姚以緹曾在《江湖無難事》1人分飾2角，得裝死扮演片中的屍體，不過這次演機器人更是挑戰，「機器人除了動作機械化，全身都要僵硬用力，我也開始學Siri講話，但這個機器人『產品』的功能性為照顧人，所以要有暖調，反而覺得其他面對機器人媽媽的演員會比較有挑戰性。」

具有理工背景的王傳一則是飾演科學家爸爸，他說：「很久沒有演電影，開拍之前的事前準備跟電視劇有很大的差別。讀完劇本後，相當期待這部片帶給小朋友的科普教育意義。這次飾演研究室主任鑽研科學，這部分我已經在平常生活中開始揣摩，研究室科學人生活的樣貌，比如談吐、走路、神情，這些細節，而我也跟我在交大時期的同學交流一下，發揮研究的科學精神。」