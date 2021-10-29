經過17天休息，統一獅隊新秀強投古林睿煬滿血回歸，29日面對富邦悍將主投6局飆出平生涯單場最多的10K，率隊以4比0完封富邦悍將，能繳出好投他歸功於捕手陳重羽的幫忙，「今天重羽跟我搭配的真的很好，有好表現他幫了很大的忙。」

古林睿煬今天頻頻出現超過150公里的火球，搭配其他球種頻頻造成打者揮空，前6局局局有三振、只被敲出1支安打，賽後他說：「球隊讓我休息很多天，中間做了很多調整，策略上其實也沒有太多改變，就是積極進攻好球帶，每一球都投出好的品質。」

不過第7局古林睿煬碰上亂流，先在滿球數後保送林哲瑄，再被王正棠敲安，之後又保送高國麟形成無人出局滿壘局面，被問到那一局的狀況，古林睿煬露出靦腆笑容說：「就是你們看到的那樣，先一個不必要保送然後接安打、保送。有危機就是相信後面投手能幫我守住，還是謝謝學長幫我守起來。」

中職下半季進入爭冠關鍵期，在剩不到20場比賽的情況下幾乎每一場比賽都是關鍵，今天獅隊完封對手，持續在下半季暫居領先位置，但古林睿煬表示，自己平時勁量不去想戰績的問題，「想了可能會讓自己壓力更大，會有其他想法，我就是把自己做好就好。」

古林睿煬今天再飆10K，本季三振數已累積到90次，被問到是否想挑戰單季100K？他笑著說：「不知道耶！看對面打者怎麼樣，我丟我的就好。」，自己也不解能夠製造這麼多三振的原因，「就是把球丟進去，不是他們打出去就是打不好，今天能有好表現重羽幫了很大的忙。」