外交部常務次長俞大㵢28日接受墨西哥媒體視訊聯合採訪表示，台墨間的經貿投資相關協定不足，未能提供台灣業者投資誘因；台灣若能加入CPTPP，雙邊貿易障礙將可藉由多邊機制排除或降低。

外交部晚間發布新聞稿指出，俞大㵢受訪時表示，台灣經過多年準備，已在今年9月22日正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），盼爭取墨西哥在內的11個成員國支持入會，進一步促進區域經濟整合。

俞大㵢說，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美中貿易衝突及美墨加協定生效等因素，台灣企業正重整供應鏈並積極尋找替代生產基地，而墨西哥具有多項優越條件，是台灣在拉美地區最大貿易夥伴及投資對象。

他指出，目前約有300家台商包括富士康及緯創等知名企業在墨西哥投資設廠，且多有擴大營運意願。可惜台墨之間簽署經貿投資相關協定不足，未能提供台灣業者免關稅或投資保障等誘因。台灣若能加入CPTPP，上述貿易障礙將可藉由多邊機制排除或降低，讓台墨雙邊經貿交流邁向另一高峰。

俞大㵢也說，台灣與中國申請加入CPTPP二者並無關聯，理應分開個別處理，台灣已準備好將國內法規與CPTPP標準相結合；台灣是有能力、也有意願履行協定標準的自由經濟體。

俞大㵢表示，台灣土地面積雖然只有墨西哥的1/50，但經濟實力與墨國相當，是全球製造供應鏈不可或缺的一環，台灣品牌晶片供應全球60%的市場需求，提供智慧型手機、電腦、汽車等高科技產品，以至一般生活電器應用，均與大眾生活息息相關；作為全球經貿的重要成員，台灣加入CPTPP是順理成章，也是對墨西哥等各方同蒙其利的安排。

外交部指出，這次參與線上採訪的墨西哥媒體包括經濟學人報（El Economista）、太陽報（El Sol de México）等墨國主流報紙、財經專業報紙及廣播電台。（編輯：林克倫）1101029