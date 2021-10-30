秀林鄉文蘭村受助戶小恩（化名）家中長年堆滿雜物、垃圾，屋內壁癌、門窗破損等問題嚴重，家扶之友會協助清掃收納，將屋內每個空間徹底清潔。（花蓮家扶中心提供／王志偉花蓮傳真）

由家扶中心青年組成「家扶之友會」，今天到花蓮偏鄉小恩1家7口家中進行「愛家修繕」服務，因小恩（化名）爸媽皆為身心障礙，無力整理環境，屋內長年彌漫塵璊及潮濕的味道，透過志工服務協助清掃，讓這群曾經接受過社會救助青年，以及受助的家扶孩子，都能學習感恩回饋，形成善的循環。

花蓮家扶中心家扶之友會成立於1994年，由一群曾經接受過家扶中心幫助的青年與家庭脫貧自立後所組成，會長尤美珍表示，家扶之友每年最重要的工作之一「愛家房屋修繕」，針對社工轉介的扶助家庭中，有屋頂漏水、油漆斑駁、水電失修、隔間損壞、門窗破損、居家環境整理等問題無力整修者提供協助與支持。

家友會今天來到花蓮秀林鄉文蘭村「小恩」1家7口家中進行服務，小恩爸爸有輕度智能障礙，只能從事工地臨時工，媽媽則因重度憂鬱症，因為體力上的限制，以及一家人對於居家環境整理不了解，家中長年堆滿許多垃圾及雜物，壁癌、馬桶故障、鐵門窗破損也因貧困無力修繕，屋內彌漫塵璊及潮濕的味道。

家友會將陳年垃圾清理，也將每個空間、廁所、牆壁做整體的清潔打掃，並教導小恩一家人協助一起進行收納整理，學習維持居家衛生的方法和重要性，希望日後小恩一家人能透過自己的力量維持家裡清潔，才能有個整潔乾淨的環境好好生活、好好長大。

會長尤美珍表示，這次到小恩家有很深的感觸，除了心疼弱勢家庭孩子在這樣的環境下成長，也心疼許多家長迫於身體、心理上的侷限導致生活上的無力感，往往讓家庭雪上加霜。希望未來能邀請更多包含水電、鐵木工、鋁門窗、裝修等專業人士加入，給予弱勢家庭及孩子更多的暖心援助。