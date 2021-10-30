香港新任海關關長何珮珊早前履新記者會時，曾提到會防範打擊例如書籍、雜誌、日用品等「軟對抗」物品輸入。她接受電視台訪問，再次提到相關議題，強調無懼就此打開先例。

目前香港海關不會檢查進口書籍或文本的內容，何珮珊表示，《香港國安法》本身已是先例，強調面對質疑指責，無畏無懼，「我相信沒有人質疑為何堵截槍枝彈藥，不明白為何有人質疑執法部門要堵截『軟對抗』文宣物品」。

至於如何判斷物品是否屬「軟對抗」，何珮珊表示會從整體考慮評估，包括具體內容、含意、當時社會狀況等，強調會適當索取法律意見。