3X3.EXE聯盟賽本周末前進高雄駁二藝術特區，在風光明媚的高雄港邊熱鬧開打。30日下午進行南區第6回合賽事，台南啟碩Apex前一站在主場失利，今天捲土重來，以全勝之姿拿下本季首座單站冠軍。

這是3X3.EXE聯盟賽首度在高雄駁二舉行，在大港橋邊搭起的球場，倚靠高雄港、遠眺85大樓及高雄流行音樂中心，讓美麗的高雄市景成為球賽最美的背景，能在景色優美的環境下出賽，也讓參賽球員讚聲連連。

兩周前南區第五5合賽事在台南南紡購物中心進行，身為地主隊的台南啟碩Apex在冠軍賽不敵高雄富明國際xTGF。這周來到高雄，小組賽對上高雄動能、台中中一數位，歷經一番激戰後都以1分之差勝出，四強賽又在最後關頭頂住壓力，以17比15擊敗台中夢想家青年，連兩回合挺進冠軍賽。

台南啟碩Apex在冠軍賽與台南DEUX野獸上演「府城內戰」，吳信賢、謝坤宏、朱以群在外線輪流開火，單場5顆外線命中，加上林建佑個人獨拿8分，團隊合力以19比15打下勝利，林建佑也榮獲MVP。

台南啟碩Apex本季首度奪下單站冠軍，林建佑直言：「打得滿順的，不管是身體接觸上或是射手都有發揮。」而自己拿能到此站MVP，他則笑說有些意外，「之前打比賽會想很多，今天有放開來打，能打多少就打多少，感覺還不錯。」

在本季台灣總決賽之前，南區剩兩回合賽事要進行，林建佑也盼好好珍惜和隊友一起奮戰的時光，「大家都出社會了，能一起打球的機會不多了。」

明天下午1點25芬將在駁二同一場地繼續進行南區第7回合，賽事都將透過3X3.EXE與Absolute3x3 youtube頻道及Absolute3x3臉書粉絲專頁進行直播。