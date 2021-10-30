23歲的王淨2度提名金馬影后。（羅永銘攝，場地提供：JR東日本大飯店）

王淨（左）與賈靜雯憑《瀑布》皆入圍金馬影后。（本地風光提供）

23歲的王淨2年前以《返校》提名金馬獎最佳女主角，今年憑《瀑布》聰穎早慧的高中生一角，再次挑戰金馬影后寶座，與飾演母親的賈靜雯一來一往飆戲。這回演出，角色背景貼近自身，同樣都歷經父母離異的過渡期，王淨坦言：「那段日子人生的經驗值是翻倍增長，以我這個年紀的人來說，我確實是滿獨立的女生。」

王淨在14歲時父母離婚，同時被送去美國獨自生活，隻身異鄉求學長達6年，讓她度過了一段孤單無比的青春期，整天埋頭寫小說，成為抒發情緒的出口，也意外出書當起小作家。她回憶：「他們分開的時候，對我來說有種放鬆的感覺，覺得『終於！』。先姑且不論我和我爸爸感情如何，但他終究是我爸爸，還是希望他可以過上舒服快樂的日子，當然我也很愛我媽媽，所以我不希望看到她在婚姻裡互相折磨，最後到後期，其實比較像是我跟他們拜託趕快離婚。」

她表示過往演出時，不太會帶入個人情緒，不過這回在《瀑布》演「小靜」一角時，數度想起過往面臨父母離異時的自己，也把現實的遺憾，在電影中圓滿，「像是我在和靜雯姐的對白，或是和片中爸爸李仁哥說的話，會讓我覺得，如果當時的自己有好好這樣（與父親）道別就好了，但我沒有這樣的機會。」

王淨19歲時，以《痴情男子漢》展露頭角，演員之路曾遭母親擔憂，不過她用演技證明自己，並透露媽媽把自己的成名作《返校》起碼看10遍，這回演《瀑布》更是哭慘，她滿臉欣慰笑道：「畢竟她是我媽媽，她看到我在片中哭，就會跟著哭、跟著難過，可能是單純以媽媽心態來看我的表演吧！也有說要包場請親朋好友來看。」

她在片中一段溺水戲，也讓母親看得緊張擔心，王淨分享當時在溪邊實景拍攝，「我非常怕水，加上我不會游泳，所以劇組有吊鋼絲以防我被沖走。但一度我被線纏住，當下腦筋一片空白，完全不知所措，所以觀眾在電影中看到我的害怕，是『真的』很害怕，真實在掙扎！」她當天在水中也嗆水無數次，自爆溪水喝太多，導致整天的拍攝一直在尿尿，也還好劇組防護措施完備，讓她順利安全下庄。