排灣族84歲的鄭奶奶先後養育11個子女，但子女中有的早歿，有的離鄉多年失去聯絡，目前和鄭奶奶相依為命的15歲孫女小慈（化名）出生前父母離異，年幼時母親就因車禍去世，目前與鄭奶奶相依為命，年齡相距69歲的祖孫兩人，是彼此生命中最重要的羈絆。

在鄭奶奶模糊的視線中，除了盼望看見孫女放學回家， 11年來透過介惠居家照顧服務，提供家務協助及肢體關節活動、讓鄭奶奶能夠在協助下到門外走走或外出辦事、就醫。負責鄭奶奶的居服員淑娟說，剛開始服務鄭奶奶的時候，鄭奶奶不好意思麻煩外人，總說只要幫我打掃地板、洗好便盆就好，可是在完成主要工作後，總會再透過聊天、說笑、輕撫鄭奶奶佝僂的背、為她按摩不舒服的膝蓋，讓悲苦的鄭奶奶感受到疼惜和愛，紓解親人離散積鬱的苦悶。

介惠執行長施欣錦表示，基金會目前每個月直接服務的北、中、南偏鄉長者和弱勢逾600多個個案，青壯年離鄉討生活，社區留下老幼無人照顧。特別是照顧行動不便長者及失能者相關資源嚴重不足，需要仰賴社會大眾發揮愛心，尤以獨居長輩的處境更加堪慮，還好有一群婦女願意留下，經由專業訓練取得證照，在偏鄉擔任居服員的工作，讓偏鄉弱勢老人家在地安老。

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