東京京王線電車晚間發生砍人縱火事件造成多人輕重傷，事發當時影片曝光，乘客用手機記錄下驚恐瞬間。

2分9秒的影片中，可以看到電車還在行駛中，但乘客紛紛從後方車廂跑向前方車廂，神情緊張，通勤族大叫 「危險、危險」、同時傳來女性乘客的尖叫聲，走道上都是乘客奔逃遺落的物品及雨傘。過沒多久，鏡頭前方兩節車廂連結處，爆出了火光，並且冒出濃煙，此時列車仍在行駛，大批乘客擠在車廂前方躲避歹徒，只見火勢越來越大，濃煙也越來越大，乘客擠成一團驚恐尖叫求救。所幸列車隨即進入最近的車站停靠，但月台防護門並未開啟，只見民眾紛紛自行拉開列車窗戶，爬上車窗從窗戶跨上月台防護門，跳下月台逃命。

驚恐影片曝光 日本電車行駛中爆火球 通勤OL尖叫狂奔躲揮刀嫌犯

東京警方表示，晚間8時左右，京王線一列行駛中的電車，有一名男子在車廂內揮刀、並縱火，男子隨後在國領站被逮捕，目前已知至少有10人輕重傷，京王線從晚間8時17分全面停駛。