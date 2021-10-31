【綠也掀桌】看到公投民調這指標 郭驚民進黨大事不妙了! @中天新聞 精華版

蔡政府一份民調近日出爐，這大咖會下台嗎？對於12月18日將舉行四大公投案投票，公投案藍綠宣傳進入白刃戰，紛紛鼓勵民眾出來投票。對於4大公投案若最後全數通過，行政院長蘇貞昌是否會下台，或內閣改組？前民進黨立委郭正亮認為，蘇貞昌若下台，並非跟公投表決有關。而是考量明年2月內閣改組，是誰來接位的問題，若找到人來接，蘇貞昌就會下台了。

據「台灣民意基金會」10月27日公布民調，反萊豬、珍愛藻礁和公投綁大選三大案同意票一面倒，重啟核四案也逆轉為同意票領先，若政府無有效作為，四項公投將篤定全數過關。在反萊豬公投部分，68.1％傾向投同意票，25.7％投不同意票，同意票比不同意票多42.4個百分點，反萊豬公投獲壓倒性勝利。基金會董事長游盈隆27日表示，從過去3次調查發現，傾向投同意票者節節上升，傾向投不同意票者出現不穩定的上下起伏。

游盈隆坦言，「如果民進黨在公投慘敗，將視慧星撞地球，從蘇貞昌院長、蔡英文總統、以及民進黨政府三位一體都將受到毀滅性的政治性衝擊」。

總統蔡英文（左）、行政院長蘇貞昌（右）。（圖／本報系資料照）

對於游盈隆說法，郭正亮同日上《中天電視》談話節目「綠也掀桌」，被主持人許甫問及「如何看待4大公投若通過，帶給民進黨的衝擊？」。郭正亮表示，若都通過民進黨會很傷，因為有很多執政的邏輯要面對。郭正亮認為，他個人覺得，公投案中，傷害最大的是核四案，若重啟核四通過，政府綠能政策要怎麼處理？

主持人再問，公投若通過，蔡政府也可以不照辦不是嗎？郭正亮續指，這對民進黨來說當然就是政治風暴，是會受傷的，因為要講出一堆不做的理由，藻礁若公投通過，也不可能繼續蓋，這有點困難。

至於反對人數最多的萊豬，郭正亮直言，若公投案通過，那既有的政策會立即失效，因為這是沒有空間的。但萊豬若失效，是否會影響與美國關係？郭正亮表示，與美國是外交的問題，跟萊豬要不要停止實施無關，因為這是技術上做不到，不是政治上做不到，因為如果是政治上無法達成，那就甚麼都可以凹了。

對於4大公投案，哪些可能會有技術性問題？郭正亮分析認為，藻礁通過要停會比較難，但是核四一定會拖半天，因為藍營的一部分人並不認為核四該重啟，這又牽扯到新北市的問題。而公投綁大選部分，就是依法規定，這部分倒是沒什麼問題。

最後，被問及許多人關心的蘇內閣換人問題，若公投最後結果4:0完封，蘇貞昌院長會不會下台？郭正亮直言，他個人認為，蘇貞昌若下台，並非跟公投表決有關。而是考量明年2月內閣改組，是誰來接位的問題，若找到人來接，蘇貞昌就會下台了，而目前外傳最可能的人選，是桃園市長鄭文燦，但郭正亮說，若鄭來接閣揆，明年2022地方選舉，就會變成他的市長保衛戰。

主持人好奇追問「公投若最後4:0完封，蔡政府會給個交代嗎？若不交代就一直流血？」。郭正亮說，最後也可能會變成法律上「蘇貞昌不下台」，但政治上會很沒面子。