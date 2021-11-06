行政院長蘇貞昌曾強調反萊豬將影響加入CPTPP，他5日到立法院進行施政總質詢，更兩度搬出「美國人很氣」的說法，強調萊豬進口就是會影響到台美關係與CPTPP。對此，前民進黨立委郭正亮直言，不要再鬼扯了，他也點名農委會主委陳吉仲，並質疑陳吉仲到底對台灣加入CPTPP面臨的問題是否有任何評估，並痛批他「最糟糕」。

郭正亮今(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現在所有人都可以去對照當年他們對美牛的說法，且事實上CPTPP成員國中的澳洲、紐西蘭以及馬來西亞，直到現在都沒開放萊牛進口，所以不要亂扯。同時，新一批要加入CPTPP的是台灣、大陸和英國，英國也沒開放，英國雖然剛脫歐，但歐盟本身就是禁止萊劑的，英國現在正在和美國談FTA，美國也要求英方開放萊豬和萊牛，但CPTPP並未對英國提出這樣的要求。

郭正亮指出，光是CPTPP的成員國當中，就有三國沒開放萊牛，現在正在申請加入的，也都沒有開放，所以不要鬼扯了。郭正亮直言，「我覺得陳吉仲最糟糕」，真的要加入CPTPP最重要的是評估台灣農業會面臨哪些衝擊，「你準備了嗎？整天在那邊亂扯什麼CPTPP要開放萊豬」。

郭正亮質疑，加入CPTPP要開放多少農產品進口？有和可能受損的農業團體協調了嗎？不去做這些工作，簡直是莫名其妙。台灣開放進口必然會受衝擊，因為越南出口最強的就是農業，請問越南會對台灣農產品造成多少衝擊有評估嗎？

郭正亮透露，民進黨好幾個立委找過農委會要資料也不給，還說這是機密，台灣當初參加WTO有把這當作機密嗎？這才是真正的問題。能不能參加CPTPP首先要修法，法律要適應要求，然後有些東西要開放進口，這些到底準備好了沒，都不告訴我們，還整天扯萊豬，莫名其妙。