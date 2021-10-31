強恕（左）中斷南湖連14季晉預賽紀錄。（高中體總提供）

首度在花蓮舉行的110學年HBL高中籃賽男甲級資格賽，31日最後8場一戰驟死賽後收兵，8支贏隊取得最後8張16強預賽門票、晉級的隊伍為宜蘭縣宜蘭高中、台北市成功高中、嘉義縣萬能工商、台南市新榮高中、新北市三重商工、桃園市治平高中、新北市錦和高中、台北市強恕高中。

8隊中唯一生面孔是錦和高中，過去都是在乙級賽事競爭，本季由自上季HBL冠軍隊泰山高中畢業的教練張立杰新官上任，首度挑戰甲級就一試過關，小組賽連贏3場，加上驟死賽擊敗唯一的地主隊花蓮海星高中，4連勝隊史首晉預賽；宜中、新榮雙雙暌違2年後重返HBL甲級男子組預賽，成功、強恕找回上季失去的預賽舞台，治平則連5季通過資格賽，三重商工、萬能工商，都是連2季晉級到16強預賽。

資格賽最終日一戰定生死的驟死賽幾家歡樂幾家愁，北市南湖高中、中市青年高中，雙雙中斷球隊自96學年起至上季109學年、連14季打進HBL甲級男子組預賽紀錄，兩隊資格賽都是先在小組賽3連勝、分組第一之姿，獲得30日輪空休息優勢，31日再接受分組二、三名交叉淘汰賽勝出的球隊挑戰，可惜南湖、青年相繼中箭落馬，讓先前的3連勝猶如一場空，本季HBL提前收工。

HBL男子組資格賽8隊，加上直接保送預賽的上季8強新北泰山高中、新北南山高中、竹市光復高中、竹縣東泰高中、新北能仁家商、北市松山高中、高市高苑工商、中市東山高中，16支勁旅將從11月18日到21日於台北體育館進行的預賽，爭取晉級12強複賽，預賽分組也出爐，分別是A組南山、東山、萬能、錦和；B組泰山、高苑、新榮、強恕；C組：光復、松山、三重、宜中；D組：東泰、能仁、治平、成功。