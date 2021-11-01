立法院財委會今日進行「中央銀行數位貨幣(CBDC)整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」專題報告，經濟部長王美花因故缺席，引發召委李貴敏與民進黨立委吳秉睿唇槍舌戰，爆發嚴重口角，時至上午9點49分，質詢才開始進行。

吳秉睿第一個上台質詢，表示要質詢經濟部次長林全能，不過李貴敏質疑，王美花為何遲至會議召開近30分鐘都還未到場，要求國會聯絡人儘速聯絡，吳秉睿強調他要質詢的是林全能，無關王美花出不出席，認為李貴敏耍官威，影響到他的質詢時間。

林全能表示，王美花是去行政院參加傳統市場改造會議，不便前來。

李貴敏表示，上周已否決王美花的請假申請，按照道理，王美花就該來立院質詢，駁斥吳秉睿的「官威說」，認為經濟部應該尊重立法院。李貴敏強調，今天討論數位貨幣(CBDC)的整備狀況，也與經濟部有關，王美花理應要到立院列席備詢。

李貴敏與吳秉睿爆發言重口角衝突，議事一度中斷，立委賴士葆出面打圓場，因吳秉睿要趕質詢，籲讓吳秉睿先行質詢。立委曾銘宗認為，既然立法院未准假，王美花還是應該要到立法院備詢。時至9點49分，吳秉睿已上台進行質詢。