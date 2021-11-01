世界大賽火熱進行中，效力印地安人隊的台灣好手張育成雖然無緣季後賽，但返台後持續關注戰況，1日太空人隊逆轉擊敗勇士隊，成功續命，張育成也不諱言自己看好太空人奪冠，「很希望他們能贏得世界大賽，洗刷大家對他們不好的想法。」

太空人在世界大賽陷入1勝3敗無法再輸的絕境，今天第5戰以9比5擊敗勇士，將系列賽追成2勝3敗，接下來兩隊將回到休士頓進行第6戰。

雖然所屬的印地安人今年無緣季後賽，但張育成仍關心季後賽戰況，前隊友羅薩里歐（Eddie Rosario）被交易到勇士，成為球隊晉級世界大賽最大功臣，張育成表示，和羅薩里歐滿熟的，人也很好，對道奇時表現很厲害。

不過張育成卻沒有支持前隊友所屬的勇士隊，反倒看好太空人能逆轉奪下世界大賽冠軍，他解釋，因為之前太空人因為作弊而被大家罵，但其實他們是支很有實力的球隊，因此希望太空人能夠奪冠，洗刷之前的污名。