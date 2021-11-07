籃網球星厄文(Kyrie Irving)正受困於紐約市的疫苗強制令而無法比賽，不過美媒《紐約郵報》取得最新消息，他們確定厄文仍然會被放進2022年全明星賽的票選名單。雖然籃網不讓厄文上場比賽，如果球迷藉著選票把他送進明星賽，到時候籃網和紐約市府都無法阻止厄文上場了！畢竟明星賽的主場在克里夫蘭騎士隊的主場，那裡還沒有疫苗強制令。

美媒分析，厄文的現狀並非禁賽球員，他有權拒絕施打疫苗，只是不能在紐約主場比賽（籃網連客場都不讓他打）。依照NBA的規定，正式球員都會被列入明星賽票選名單，厄文理當也是其中一員。總教練納許(Steve Nash)說：「我們失去Kyrie，現在是完全不同的情況了。我們嘗試組個新隊伍，這是個很大的洞，需要大家提升等級來填補。」納許已經做好厄文本季都不會回來的心理準備。

紐約市長當選人亞當斯(Eric Adams)原先有意為厄文通融，最近改口說：「我是籃網球迷，我愛Kyrie，他是我們奪冠的拼圖。我相信這是NBA與厄文必須達成共識的事，我也相信他們可以解決這個問題。」意思是說亞當斯不打算干預了。

2021年的明星賽球迷票選，巫師隊畢爾(Bradley Beal)獲得東區後衛最高的348萬票，厄文以276萬票位居第2，再來是隊友哈登(James Harden)的234萬票。球迷票選佔據50%資格，另外還有25%球員投票、25%媒體投票。