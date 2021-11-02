高純度資料中心伺服器概念股勤誠(8210)嘉義新廠預期將於11月啟用，新廠今年可達60-70%的自動化製造。勤誠9月營收為9.36億元，月增1.52%、年增30.9%，再創單月歷史新高；累計前三季營收68.03億元，年增20.4%，亦為同期新高。勤誠將在11月11日舉行法說會，外資近期也持續累積勤誠持。

勤誠為全球領先的伺服器機殼整合方案供應商，超過60%營收來自美國及中國大型資料中心的伺服器需求。勤誠在2015年至2020年的營收年複合成長率達11.2%，且2021年保持強勁成長，前三季營收年成長達20.4%。

勤誠直接與全球一線雲端服務供應商(cloud service providersCSPs)合作研發設計，不僅代表其研發能力獲得客戶高度認可，亦能在客戶開發每一代新品的早期階段即參與其中。

勤誠目標未來三年每年營收雙位數成長。公司與全球一線雲端服務供應商緊密合作，預期將持續受惠資料中心伺服器需求成長。此外，勤誠在AI以及邊緣運算伺服器的機殼解決方案亦已獲得許多客戶青睞。

勤誠擁有充足的現金部位，承諾維持穩定的現金股利發放率。勤誠過去五年平均股東權益報酬率達22%。