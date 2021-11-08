防疫不忘精進，台中市警察局第六分局舉辦民防大隊暨中隊常年訓練。（民眾提供／盧金足台中傳真）

防疫期間，警方精進訓練不鬆懈！為提升協勤人員知能、統一觀念做法、培養工作默契，強化民防及治安能量，台中市警局第六分局召集西屯民防中隊配合年度組訓，舉辦110年度常年訓練，因應12月18日將辦「全國性公民投票」，警六分局分局長蔡元戎強調， 治安維護及投開票所警衛勤務繁重，共同為治安平穩、民眾安居而努力。

蔡元戎表示，警察局第六分局在民防弟兄協助下，整體治安滿意度大幅領先，感謝大家平日協勤、支援執行各項勤務及配合分局「加強重要節日安全維護工作」、「萬安演習」等勤務辛勞付出。

常年訓練併民防大隊辦理，受訓人員計有民防大隊25人、民防西屯中隊186人，合計211人，全員準時到訓。

訓練課程首先由蔡元戎講授「年度工作重點提示」，並感謝民防夥伴協助維護治安；副分局長陳國源講授「反恐」及「民防協勤安全要求」，提醒民防兄弟協勤注意自身安全；技術教官示範「綜合逮捕術及應勤裝具操演」，增加民防人員自我防護技能。

此外，保安民防組針對「全國性公民投票法令及協勤要領」詳細講授，以便熟悉投開票所警衛工作，圓滿完成任務；課程內容編排豐富，深獲參訓人員好評。

警六分局指出，組訓配合防疫新生活運動，落實社交距離，加強個人衛生防護措施，全員均量測體溫並戴口罩。