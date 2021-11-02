楊男一人分飾2角，扮演買賣雙方，做詐欺無本生意，讓買家和賣家都受害。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台中市1名楊姓男子近2年來詭扮通訊行業者及手機買家，1人飾2角詐騙買賣雙方，被害人匯款給另一方後，未拿到商品才知受騙報警，倒楣的業者也因帳戶被列警示變成受害人；高雄市刑大獲報追查，發現楊男以同樣手法詐騙，雖已身揹24條通緝還在騙，26日北上台中逮獲楊男，初估有62人受害、詐騙金額逾60萬。

高雄市刑大偵二隊警方日前接獲通訊行業者報警，指有客人購買2支手機，他寄出物品後，帳戶卻遭銀行凍結被列為警示帳戶，損失3萬3400元；警方追查發現，住台中市西屯區的38歲楊姓男子涉有重嫌。

警方調查，楊男從2020年起扮演買家，先在手機交易網站或實體通訊行，與被害通訊業者約定購買手機，並要求以轉帳方式匯入通訊行公司帳戶後，楊嫌另外在二手視聽等社群網站，申辦多組假帳戶，佯稱是販售高單價二手攝影及音響器材的賣家，申辦多組假帳號。

警方指出，楊男和有意購買攝影器材的買家約定交易後，要求買家將網購貨款匯入通訊行業者帳戶，讓通訊業者誤認已收到手機貨款，當場交付手機，楊嫌拿了手機即失聯，買家因未收到商品報警，導致通訊業者帳戶被通報為警示帳戶。

楊男以同樣手法屢次詐騙，因有多人受害提告詐欺，被全國7處地檢署發布通緝，身揹23條詐欺通緝和侵占通緝身分，仍持續詐騙；警方26日掌握楊男位於台中的落腳處，前往逮人，查扣2支手機，初估有62人受害，詐騙金額逾60萬，訊後依詐欺罪送辦，經檢方聲請羈押獲准。