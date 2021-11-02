台中市政府經濟發展局2日與中科管理局，共同舉辦智慧機械及航太升級推動成果展及智慧現場應用講座，活動以「廠商回娘家」為主題，邀請2017至2020年補助的計畫廠商回市府展示苦心研發的成果，並特別邀請三菱電機及研華科技兩家智慧製造領導廠商，針對智慧製造現場及智慧機械產業升級等議題進行專題講座，分享升級轉型成功經驗。

經發局副局長李逸安表示，台灣機械產業總產值自2017年起連年破兆，最重要的機械產業聚落「大肚山黃金60公里縱谷」就在台中，就業人口超過30萬人，年產值高達9000億元，為協助台中產業智慧製造升級，在市府積極爭取下，成為全台灣唯一獲得中科管理局補助發展智慧機械產業的地方政府。

市府從2017年開始連續4年編列配合款辦理「強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」補助業者研發費用，4年以來成效斐然，累計56案獲得計畫補助，增加產值22.16億元，帶動研發投入4.35億元、促成投資12.74億元、增加就業機會159人、新增專利與新樣式件數國內外37件。

依據中華經濟研究院經濟分析結果顯示，此計畫共可為總體經濟帶來102億5075萬元的產值，創造GDP為34億1388萬元。整體檢視4年來的補助成效，平均投入每1元可為總體經濟帶來98.8元的成長，可見透過計畫補助推動廠商成功智慧升級，在提升產值、促成投資等各方面都有成效，更進一步帶動地區經濟發展。

成果展現場由市府及中科管理局計畫廠商共20個攤位展出研發技術、產品等補助成果，各個都是產業的隱形冠軍！其中亞太航空鋁合金零件第二大廠「天陽航太」，以3D光學掃描成功提升產品良率20％，達成生產時間縮短超過一半高效能目標。

以自有品牌EXCETEK行銷全球的「精呈科技」，則在計畫協助下，以歐美大廠六成的成本，完成建構航太零件智慧化生產系統，成功切入航太中高階市場；商用車零件領導廠商「光隆精密」，完成智慧升級產線目標，結合即時資訊傳遞，達成人、機、料、單的全面整合；塑膠地磚隱形冠軍「宏英工業」，則在導入智慧化系統後，使機台可24小時連續生產，產能提升超過40％。

經發局指出，市長盧秀燕上任以來力推「前店、後廠、自由港」經濟政策，除透過各項輔導計畫厚植後廠實力，也力促產業期盼20年的台中國際會展中心順利開工，扮演產業前店行銷平台，助台中產業行銷全球接軌國際，多項政策獲得民眾肯定。