台南1名喜歡玩生存遊戲的女子小芳（化名）與丈夫上月在客運站準備北上時，當眾拿出1支黑色霰彈玩具槍，開玩笑地瞄準丈夫遭制止，夫妻2人因此大吵，附近民眾發現她手握黑色長形物體，甚至將其誤認為情趣物品；警方到場後將小芳依違反社會秩序維護法、在公共場所掏出似真槍的玩具槍開罰。

據了解，小芳與丈夫都是生存遊戲玩家，2人在上個月（10月）某日在遊戲店買了1把霰彈玩具槍，還將該槍視為結婚定情物，之後2人準備北上遊玩，不過小芳在客運站等車時，將槍拿出來上膛瞄準丈夫，遭到丈夫認為當眾拿出玩具槍會引發不必要誤會，希望她收起來，2人因此在客運站大吵起來。

小芳與丈夫在客運站大吵引來路人側目，因為小芳手握黑色長形槍，甚至有民眾誤認為她是拿著黑色按摩棒，也有人認為她是拿著真槍，當場報警；警方獲報後也不敢大意，隨即到場逮住夫妻檔，不過小芳隨即解釋。

小芳解釋，這把霰彈玩具槍是丈夫送給她的定情物，當時裏頭並未裝設BB彈，她僅是與丈夫開玩笑，未料到引發喧然大波；不過警方認為，雖然玩具槍沒有殺傷力，還是有安全疑慮，且小芳在公共場所掏出像是真槍的玩具槍，已違反社維法65條，處三日以下拘留或最高一萬八千元罰鍰。