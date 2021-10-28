購物專家藝珊在節目上不但大方坦承自己是「小三」扶正，還分享為了拴住老公的心，在公園野戰、車震尋求刺激，言論十分大膽火辣。一名人妻也分享，丈夫與小三經常去「有電視有床有浴缸的地方玩」，小三還高調PO照，讓她十分疑惑自己是否太佛心了？

人妻在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》發文：「最近盛產綠茶季節，自己的老公和女人，經常跑去有電視有床有浴缸的地方玩，女人也很開心的散發他們的愛，是不是我太佛心讓他們這樣逍遙了」，並貼出小三PO文、照片的截圖。

只見小三對話訊息寫道：「安全感都有了，什麼都有了，我就是缺少身份我就說缺少資格」、「我不想這樣我一直都在等」、「好幾個夜晚都在亂想都在為了他崩潰」。

眾多網友看完紛紛回應：「現在的綠茶都會把自己變成白開水才是高招」、「很明顯小三想上位啊！用自以為的委屈想打敗名正言順的正宮！但男的才是真正的禍根！」、「也是老公賤，才會去採綠茶婊」、「無時無刻都存在，想一想，學越南女人狠起來剪下去，祝他們性福」、「版主應該還很年輕，趁還年輕的時候，趕緊遠離這樣的人，人的個性不會輕易改變，妳只會愈傷愈重」、「把妳自己過得比他們好再更好！愛情沒有比麵包實在」、「錢，卡，有價值物品都掌握在手中！有他的信用卡就直接拼命刷！名份就等他一無所有再丟給外面的她。記得多愛自己，不要為了渣悶壞自己」。