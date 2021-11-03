台大公衛學院教授陳秀熙。（本報資料照）

青少年接種BNT疫苗有心肌炎疑慮，中研院研究員何美鄉昨天指出，台灣青少年接種第一劑的心肌炎粗發生率是美國兩倍，政府對青少年是否要接種第二劑應審慎思考。台大公衛學院教授陳秀熙今天也引用數據指出，50歲以下接種mRNA疫苗的心肌炎風險高於背景值，應滾動式修正青少年的接種策略。

陳秀熙表示，mRNA疫苗最初是被拿來用於治療癌症，現在用於新冠肺炎相關副作用來的太快，究竟是如何觸發青少年的心肌炎，都還有待研究釐清，國內目前疫情相對控制良好，因此讓青少年接種一劑，以及讓家戶內的成人完整接種，是否就能獲得足夠保護，是政策上要滾動式思考的地方。

台大公衛學者任小萱引用美國CDC的數據指出，五十歲以下民眾接種mRNA疫苗的心肌炎風險，確實高於背景值，雖然大多數心肌炎患者住院後都能康復，仍然是不可忽視的風險。

任小萱說，為避免增加青少年的心肌炎風險，北歐國家自十月七日起已禁止青少年施打莫德納，例如挪威與丹麥規定十八歲以下只能接種BNT，瑞典芬蘭則用更嚴格的標準，規定三十歲以下民眾全部接種BNT。

此外，英國、香港對青少年採更嚴謹的態度，分別讓十二至十五歲與十二至十七歲青少年接種一劑BNT，不提供第二劑施打。

作為全球最主流的青少年疫苗，BNT最近開發的低劑量疫苗也開始用於五至十一歲孩童身上，任小萱表示，五至十一歲孩童的劑量改為十微克，七天內的局部不良反應以注射部位疼痛、發紅及腫脹為主，不良反應較十六至二十五歲輕微，目前尚未看到嚴重的不良反應，安全性無虞。