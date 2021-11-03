龍眼和芒果的保鮮期短，農民為延長保存期限，常加工製成果乾，台南市東山區的七年級生陳昀鎂，家族世代種龍眼，為擺脫與進口的低價戰，大學時期協助家中創立「山頂壯圓」品牌，並將龍眼乾延伸更多樣化的新商品，如黑糖桂圓地瓜酥、桂圓餅乾、桂圓羊羹等，讓不少甜點控愛不釋手。

台南市政府農業局3日邀請「山頂壯圓」、「蜜旺果舖」及「聯興青果生產合作社」分享各自用果乾開發的新商品。（張毓翎攝）

陳昀鎂家族從她阿公那年代開始種龍眼，大約10年前，還在念大學的她，就透過網路幫家裡賣龍眼乾，並順勢成立「山頂壯圓」品牌，這幾年下來，除了積極開拓通路，在生產端，她也持續堅持龍眼全程土窯柴燒的品質，慢慢打出知名度，獲得知名甜點店家注意及合作。

陳昀鎂也以龍眼乾為基底，嘗試開發不同創意商品，她說，甜食方面像是黑糖桂圓地瓜酥、桂圓餅乾、桂圓羊羹，都能吃到龍眼乾的口感和香氣；此外，因應近年拌麵風潮的興起，他們將會推出桂圓黑豆拌醬，讓更多消費者可以認識土窯柴焙龍眼乾的風味。

台南市政府農業局3日邀請「山頂壯圓」、「蜜旺果舖」及「聯興青果生產合作社」分享各自用果乾開發的新商品。聯興青果生產合作社理事主席林漢維說，聯興出產的芒果乾走外銷路線，同時他們也與甜點師傅合作，研發出芒果雪Q餅及桂圓芒果牛軋餅，增加買氣。

位於玉井區愛文山社區的蜜旺果舖，創辦人賴永坤將愛文芒果加工製成芒果乾販售，口感獨特別具風味，並嘗試研發芒果乾和巧克力的可能性，開發出果乾巧克力，不僅能調和可可的苦，還兼具果香及果乾口感。