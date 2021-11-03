高齡化、少子化、升息加通膨可能，退休在即，但高堂健在、小孩可能未完全經濟獨立的50歲半百族群，經濟壓力越來越沈重，南山人壽建議應即早、盡早準備三大保險帳戶，即退休、醫療與長照等三大人生必備保險帳戶，才能降低人生下半場的風險。

一是及早準備退休帳戶，備好經濟後盾。南山人壽表示，50歲熟齡族群通常收入穩定且已達黃金階段，但退休準備的時間亦相對有限，這階段應更注重資產配置及收益穩健，且要兼顧退休後現金流，而保險的特色就是穩健保值，運用保單做退休規劃、長期持有，可透過時間複利，有效累積資產，保戶可依自身準備時間的長短以及退休財務需求，分別選擇增額險、還本險或是年金險靈活搭配。

二是提早準備醫療帳戶，在緊急時刻有醫靠。為了避免退休後突發的急用醫療金需求，侵蝕原有的退休準備，南山人壽建議必須盡早規劃適當的保單，降低醫療保障不足的風險。先有基本醫療保障，再檢視家族是否有三高或家族病史，依照自身狀況，選擇重大疾病險或是終身防癌險等。亦可選擇具有健康促進獎勵機制的「外溢保單」，有保費折扣、保額增加或現金回饋的額外獎勵，可鼓勵自己落實或提升自身健康管理。

三是餘命延長，及早準備長期照顧金。由於高齡化、平均餘命延長，導致失智或失能人口大幅增加，加上少子化，靠子女照護的可能性降低；依衛福部推估2026年國內長照需求人口將突破百萬，國人對長照需求日益增加。南山人壽指出，長照平均約需準備八年的照顧金，但很多人仍未意識到此重要性，一旦需求出現卻沒有事先準備，恐成為家中經濟重擔。

南山人壽指出，現行商業長照險極多元，除有失智或長期照顧保險金一次給付、分期給付型式，也有含身故給付或純長照給付的類型，甚至也有含短期照顧給付的保單，客戶可依需求投保。長照一次保險金可用來改善如居家環境、無障礙設施、輪椅與電動床等相關硬體設備，而分期保險金則可提供每月的長照預備金，用來解決人力照顧費用、日常生活花費，減輕家庭經濟負擔。