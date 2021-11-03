美國海軍航空系統司令部 (Naval Air Systems Command)剛剛授予BAE 系統公司一筆價值 2600 萬美元的合約，將購買該公司的全自動57公釐 Mk 110 艦炮，做為星座級巡防艦( Constellation Class Frigate)的主砲。

防衛部落格(Defense-Blog)報導，合同是在本月初授予的，提到先採購2門Mk 100型艦砲，供應給星座級的1、2號艦，也就是星座號( FFG 62USS Constellation)和國會號(FFG 63USS Congress)。

MK 110 57mm Gun Live Fire Exercise Aboard USS Montgomery

星座號多任務飛彈巡防艦將是同時適應藍水海域與近海作戰的軍艦，57公釐砲就是主要在近海作戰能夠發揮功能。

與前一代的派里級巡防艦(Oliver Hazard Perry class)採用的MK75型76公釐快砲相比，Mk 110 的57公釐砲口徑更小，但是它是一種多任務、中口徑艦載武器，可同時有效對抗空中、水面或地面威脅，而且無需準備多種類型砲彈。可以僅調整引信就達成各種功能，有效射程超過9 海浬(16公里)，射速每分鐘220發。

最近發布的星座級概念圖，已將57快砲加在A砲位。(圖/美國海軍)

目前57公釐砲也應用在美國海軍瀕海作戰艦(LCS)和美國海岸警衛隊的巡邏艦上。迄今為止，BAE系統已向美國海軍提供39 門，美國海岸警衛隊提供15 門。在全球範圍內，已出售103門此型快砲。