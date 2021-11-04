互動(6486)第三季財報出爐，每股賺1.54元，獲利相較去年同期大幅度成長363.77%，展望第四季，根據在手訂單預估，第四季可望相較第三季持續明顯成長。

互動第三季單季合併營收3.78億元，較去年同期成長32.04%；第三季合併稅後純益新台幣5982.2萬元，每股盈餘1.54元，年成長363.77%。

互動累計前三季合併營收11.35億元，較去年同期成長10.46%；累計合併稅後純益1.45億元，每股盈餘3.75元，8月以後因疫情微解封，帶動8月及9月業績及利潤的成長，前三季稅後淨利比去年同期成長28.43%。

展望第四季，是互動的傳統旺季，依目前掌握的訂單狀況，預期第四季會比第三季成長許多，希望第四季的營收能接近去年度同期的水準。

另外，政府大力推動5G企業專網，互動和電信業者合作已經在北部及南部分別取得訂單，希望未來全力往高科技新應用領域持續努力深耕。