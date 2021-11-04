高雄恐怖車禍慘狀曝！2車擦撞「車頭橫插」分隔島、車門撞爛前輪噴飛 10:002021/11/04 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市小港區今天上午發生一起車禍，黑色小客車和另1輛自小客擦撞，撞倒路樹後，左前方車輪滾落、車門凹陷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市小港區中山四路今（4）日上午6時31分許發生一起車禍意外，2輛同向的自小客車發生擦撞，造成2人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 高雄市小港區中山四路今（4）日上午6時31分許發生一起車禍意外！2輛同向的自小客車發生擦撞，其中1輛自小客失控撞斷分隔島路樹，因撞擊力道過大，右前方輪胎當場滾落、車門凹陷，另1輛自小客車頭橫插在另一側的分隔島；車禍造成2人受傷，其中48歲的傷者頸、胸受傷，另1名52歲的傷者則手腳受傷，2人均意識清楚，已被送醫治療，詳細車禍原因由警方調查中。 避開春節返台潮 移工入境恐暫緩 婦人爛醉肇逃一審無罪 檢方不服上訴 #分隔島 #自小客 #輪胎 #滾落 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 包養男遭蒙眼綁手成流水屍 專家曝：不讓死後能回來復仇 08:072021/11/04 社會 百貨、量販虛實整合 應戰雙11 04:102021/11/04 產業．科技 激發創造力 埔里增2特色遊戲場 04:102021/11/04 地方新聞 E級億萬千金拒高層追求狂遭跟蹤 收騷擾訊息討50萬飯錢怒開譙 09:512021/11/04 娛樂 保母誤剪1歲多女童手指 肉塊和麵倒掉 04:102021/11/04 社會新聞 千噚海峽憂鬱 04:102021/11/04 藝文副刊 「勇」冠世界大賽 04:102021/11/04 運動天地 史話》「殺胡璉以謝天下！」──神鬼之間的胡璉將軍之2（劉錫輝） 00:002021/11/04 兩岸史話 彰化喬友大火 消防、建設首長請辭 04:102021/11/04 地方新聞 屁孩網上互嗆 社子島爆31打5大亂鬥 04:102021/11/04 地方新聞 蓋基捷廢台鐵？王國材急滅火：那是10年後的事 09:392021/11/04 生活 社會熱門新聞 76行者擋人財路 王薇君突辭發言人：不然要穿防彈衣了 - 社會 詐騙集團大哥遭殺害成水流屍 蛇蠍酒店女曾是帥氣中性模樣 - 社會 蛇蠍酒店女殺包養男棄屍 父母、弟弟疑涉案全遭聲押 - 社會 包養男遭蒙眼綁手成流水屍 專家曝：不讓死後能回來復仇 - 社會 高雄恐怖車禍慘狀曝！2車擦撞「車頭橫插」分隔島、車門撞爛前輪噴飛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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