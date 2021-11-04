高雄市小港區中山四路今（4）日上午6時31分許發生一起車禍意外，2輛同向的自小客車發生擦撞，造成2人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市小港區中山四路今（4）日上午6時31分許發生一起車禍意外！2輛同向的自小客車發生擦撞，其中1輛自小客失控撞斷分隔島路樹，因撞擊力道過大，右前方輪胎當場滾落、車門凹陷，另1輛自小客車頭橫插在另一側的分隔島；車禍造成2人受傷，其中48歲的傷者頸、胸受傷，另1名52歲的傷者則手腳受傷，2人均意識清楚，已被送醫治療，詳細車禍原因由警方調查中。