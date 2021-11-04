基隆捷運爭議延燒，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌隔空交火。柯文哲今上節目談到此事時，更激動拍桌表示「很氣啊！」當初蔡英文總統煞有其事的宣布，結果4年半後的今天，「基隆輕軌不見了」。

針對基隆輕軌變捷運、路線更改等爭議，柯文哲先前怒批根本是「騙局」，也是他為什麼會跟民進黨分手、鬧翻的原因。柯文哲今（4）日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，這整個計畫從頭到尾都很離譜，他提到，常常有人在問「白綠」分手從哪個地方開始？就從這個地方開始，這有它的政治指標意義。

柯文哲表示，2017年3月17日，蔡總統帶著一票官員到基隆宣布要蓋基隆輕軌，且說80億、30年人家都做不到，民進黨終於做到了，自己在媒體上看到基隆要蓋捷運（輕軌），基本上這不關他的事，但末端要到南港展覽館站，台北市東西門戶計畫所有交通轉運站都在南港站，若基隆輕軌到南港展覽館站，要怎麼轉介？後來解決辦法從南港展覽館站拉到南港站，但因要地下化，光是在台北部分就要多花60億，台北市和中央各出一半。

基隆輕軌是前瞻計畫第一砲，對於終點到南港展覽館，柯文哲說，當時自己就覺得這計畫不可行，還去找過很多政府高層，包括林全、張景森、賀陳旦，問他們這個計畫誰搞出來的？不曉得東西門戶計畫轉運站都在南港站嗎？結果大家都不認帳。

柯文哲也提到，後來事實證明，4年半後的今天「基隆輕軌不見了」。講到激動處，柯文哲激動拍桌，「我就很氣，總統出來宣布的東西，說民進黨做的到，說什麼要變基隆最偉大建設，什麼基隆輕軌，還有火車列車的模型，什麼都有，然後煞有其事的宣布，4年半後的今天…」。主持人黃暐瀚笑說，「你真的記得很清楚欸！」柯文哲又拍桌說，「很氣啊！」